PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 juin ATP Roland-Garros

Notre pronostic : victoire d’Alcaraz en trois sets face à Struff (3.05) !

Après vous avoir parlé de la relève du tennis italien dans le pari du jour, je vous propose un coup de folie sur la nouvelle pépite espagnole ! Carlos Alcaraz vient d’avoir 18 ans. Il a éliminé Zapata Miralles et surtout la tête de série numéro 28, Basilashvili, en trois manches et même pas deux heures de jeu. Le prodige hispanique est exceptionnel depuis quelques temps avec dix victoires consécutives. Il a gagné un titre en Challenger à Oeiras et a remporté ses trois matches de qualification pour Roland-Garros. Il joue aujourd’hui face à Struff. L’Allemand aime la terre battue et s’est même offert une finale chez lui, perdue face à....Basilashvili. C’est pourquoi je pense que le jeune espagnol est largement supérieur. Je le vois remporter cette rencontre (1.54). Si vous voulez tenter un gros coup je vous propose le succès d’Alcaraz en trois sets pour une cote de 3.05 !

Les autres options :

Victoire de Zverev en quatre manches face à Nishikori (3.30)

Victoire de Kenin en trois sets face à Pegula (3.95)

Cote totale des trois paris de folie : 39.76