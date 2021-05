PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 mai Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : match nul de Braga face à Paços de Ferreira (4.25)

C’est un gros coup que je vous propose avec cette rencontre. Braga reste sur deux défaites de rang et est quasiment assuré de finir à la 4e place du championnat. Paços de Ferreira est juste derrière au classement mais est à dix longueurs de son adversaire. Avec sept points d’avance sur le 6e, là aussi cette 5e place synonyme d’Europe est quasiment acquise. Les joueurs restent d’ailleurs sur une courte victoire face à Belenenses (1-0). Pour ce duel, Braga part très largement favori et je me demande si les deux équipes ne vont pas se contenter d’un match nul sans saveur. Je pense que c’est un pari de folie à tenter étant donné que les places semblent assurées pour cette fin de saison.

L’autre option :

Chelsea gagne face au Real Madrid sans encaisser de but (3.20)

Cote totale des deux paris de folie : 13.60