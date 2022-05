PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 mai - Ligue Europa 1/2 finale retour

Notre pronostic: Leipzig s'impose sur la pelouse des Rangers, les deux équipes marquent et Nkunku buteur (5.50 via MyMatch)

Désormais 5e de Bundesliga, Leipzig n'a plus son destin en main pour accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. A deux journées de la fin du championnat d'Allemagne, le RBL est devancé d'un point par Fribourg, qui recevra l'Union Berlin et terminera à Leverkusen. Leipzig accueillera Augsburg et finira à Bielefeld. Autant dire que la tâche des partenaires de Christopher Nkunku s'annonce compliquée à moins d'un coup de pouce du Bayer (3e avec quatre longueurs d'avance). Pour jouer la LDC en septembre prochain, le RBL doit donc remporter la Ligue Europa. Depuis que les Allemands ont été reversés en C3, il se sont imposés 2-0 sur la pelouse de l'Atalanta et 3-1 sur celle de la Real Sociedad... après avoir concédé le nul à domicile. Cela n'a rien de rassurant pour les Rangers, beaucoup mois expérimentés sur la scène européenne. Déjà vainqueur 1-0 à l'aller, Leipzig me semble tout à fait capable d'aller gagner en Ecosse, malgré le public chaud bouillant d'Ibrox Park. Pour quintupler largement votre mise, je vous propose la victoire du RBL, les deux équipes marquent avec Nkunku buteur !

Fiabilité : 25 %

