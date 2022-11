PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 novembre - Ligue 2

Notre pronostic: Valenciennes bat Caen (3.25)

J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Caen (7e de Ligue 2) est favori à Valenciennes (6e). En effet, les Nordistes sont invaincus à domicile et restent sur trois succès consécutifs devant leur public face à Nîmes, Sochaux et Guingamp. En revanche, les Normands voyagent mal (15e à l'extérieur) et viennent de chuter trois fois de suite hors de leurs bases, au Havre, à Grenoble et très lourdement à Laval (4-0) et ont dû avoir recours à une séance de tirs au but à Saint-Malo le week-end dernier pour se qualifier en Coupe de France. Enfin, en seize ans, le Stade Malherbe a joué huit fois à Valenciennes et s'est incliné à sept reprises pour un malheureux match nul. Pour toutes ces raisons... banco sur le VAFC devant son public, ce qui n'a finalement rien de fou, afin de multiplier votre mise par plus de 3 !

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Hoffenheim et Leipzig (3.70)

Nul entre Mayence et Wolfsburg (3.60)

Nul entre Nottingham et Brentford (3.35)

Nul entre Vizela et Arouca (3.30)

Cote totale pour les cinq paris de folie: 478.57

Pariez sur Valenciennes - Caen ici