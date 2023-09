PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 septembre - US Open

Notre pronostic : C. Gauff bat J. Ostapenko en trois manches (3.70) !

Ostapenko est la terreur du tableau féminin ! La Lettone, aussi talentueuse qu'imprévisible, a créé la sensation en huitième de finale en battant la numéro un mondiale Iga Swiatek en trois manches. La 21ème joueuse mondiale a d'ailleurs cédé une manche dans tous ses matches depuis le début de la quinzaine. Face à elle, la joueuse la plus populaire de cet US Open : Coco Gauff. L'Américaine, sixième du classement WTA et vainqueure de Cincinnati, pourra compter sur le soutien total du public de Flushing Meadows . Elle reste sur un succès dans la douleur contre la revenante Caroline Wozniacki et elle a une revanche à prendre sur Ostapenko : c'est la joueuse qui l'a battue en huitième de finale de l'Open d'Australie cette année. Mon conseil : tentez un coup de folie en misant sur un succès en trois manches de Gauff (3.70) ! Fiabilité : 41%

Muchova bat Cirstea en trois sets (3.75)

