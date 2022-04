PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 avril – ¼ de finale de la Ligue des champions

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Chelsea et le Real Madrid (3.40)

Le Real Madrid avait chuté 2-0 la saison dernière à Stamford Bridge en ½ finale de la Ligue des champions et les Merengues comptent bien prendre leur revanche dès ce soir. Les Madrilènes, déjà vainqueurs 1-0 sur la pelouse de l’Inter, 5-0 sur celle du Shakhtar et 3-0 à Tiraspol en phase de poule, ont chuté 1-0 au Parc des Princes grâce à un exploit de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu, avant de renverser la tendance à Santiago Bernabeu en 1/8 de finale. Pour la qualification, je donnerais un avantage aux Espagnols. En effet, bien que tenants du titre, les Blues ne me semblent pas au mieux actuellement, peut-être aussi pour des raisons extra-sportives. Par ailleurs, la récente défaite à domicile face à Brentford (4-1) me paraît inquiétante. Si Chelsea a remporté treize matches sur dix-neuf en 2022, il faut relativiser car le niveau des adversaires n’avait rien à voir avec celui du Real: Middlesbrough, Burnley, Norwich, Newcastle, Luton, Crystal Palace, Chesterfield, Al-Hilal, Tottenham (trois fois) et Lille (deux fois). Cette rencontre étant réellement très indécise, je vous suggère de tenter le nul pour espérer tripler largement votre mise.

Fiabilité : 35 %

