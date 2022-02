PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 février – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Brest et les deux équipes marquent (3.00)

Je vous propose de tenter un gros coup pour ce derby breton entre Rennes et Brest. Les Rennais patinent depuis quelques semaines. Ils affichent un bilan de quatre défaites sur les cinq dernières journées de championnat. Ils ne sont parvenus qu’à battre Bordeaux (6-0) et n’ont pas su capitaliser sur cette performance lors du déplacement à Clermont qui a suivi (2-1). Le Stade Rennais est toujours dans le top 5 mais attention à la chute qui pourrait être violente si les mauvaises prestations venaient à continuer. Brest est une équipe joueuse qui peut battre des gros. Pour preuve, ils l’ont emporté face à Lille lors de leur dernier match de championnat (2-0). Je jouerais quand même la victoire rennaise pour cette rencontre mais avec au moins un but des Brestois. Un pari de folie pour tripler la mise !

Pariez sur Rennes – Brest ici !

Les autres options :

Lens s’impose à Lorient et les deux équipes marquent (3.90)

Strasbourg bat Nantes et les deux équipes marquent (3.60)

Match nul entre Lille et le PSG (3.80)

Dortmund bat le Bayer Leverkusen et au moins quatre buts (3.15)

0-0 ou 1-1 entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid (3.65)

Cote totale des six paris de folie : 1840.24