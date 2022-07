PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 juillet - ATP Wimbledon

Notre pronostic : Nadal bat Fritz en quatre sets (3.50)

C’est un duel entre deux joueurs en grande forme. Rafael Nadal est sur la lignée de sa victoire à Roland Garros et a toujours dans le viseur le Grand Chelem calendaire. Avec onze victoires consécutives en matches officiels, le Majorquin semble de plus en plus à son aise sur le gazon anglais et prouve qu’il peut légitimement prétendre à une place en finale pour la première fois depuis 2011. S’il a écarté Cerundolo et Berankis en quatre manches lors des deux premiers tours, il n’a ensuite fait aucun cadeau à Sonego et Van De Zandschulp. Mais il affronte aujourd’hui un adversaire en pleine confiance. En effet, Taylor Fritz a gagné ses huit rencontres sur herbe depuis le début de la saison, remportant notamment le tournoi d’Eastbourne. L’Américain n’a toujours pas perdu le moindre set dans la compétition, s’imposant avec maitrise contre Musetti, Gray, Molcan et Kubler. Si je le vois s’incliner au final, il pourrait arracher une manche à l’Espagnol (3.50).

Pariez sur Fritz – Nadal ici !

L'autre option :

Rybakina bat Tomljanovic en trois manches (3.75)

Cote totale des deux paris de folie : 13.13