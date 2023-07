PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 juillet - Wimbledon ATP

Notre pronostic : Mannarino bat Medvedev (5.00)

L'exploit est tout à fait envisageable pour Adrian Mannarino ! Le Français ne cesse de prouver qu'il est un véritable joueur de gazon après avoir été expéditif contre Alexander Shevchenko au tour précédent. Finaliste à Majorque, il avait également atteint les quarts au Queen's, en battant notamment Taylor Fritz. Mais il a surtout atteint le même stade de la compétition à S-Hertogenbosch' en éliminant un certain... Daniil Medvedev ! Mannarino était, en effet, venu à bout du Russe en 3 manches (4-6 / 6-4 / 6-2). Une excellente perfmance qui prouve également que le numéro 3 mondial n'est pas à l'aise sur gazon. Vainqueur du jeune Britannique Arthur Fery hier, Medvedev n'a pas non plus connu un match de tout repos, concédant à plusieurs reprises son jeu de service. Si Mannarino fait le travail dans ce domaine, il pourrait bien l'embêter et même s'offrir un nouveau succès de prestige.

