PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: nul entre Burnley et Arsenal (4.10)

Depuis un mois, Arsenal alterne le bon et le mauvais en Premier League: victoires face à Leeds et à Leicester mais défaites à Wolverhampton, sur la pelouse d’Aston Villa, et contre Manchester City ! L’irrégularité des Gunners peut leur poser des problème ce samedi à Burnley, une équipes beaucoup plus régulière : quatre nuls pour une victoire à Crystal Palace et une défaite à Tottenham. A domicile, les Clarets restent sur quatre partages de points d’affilée (trois fois 1-1 et une fois 0-0) contre Brighton, Fulham, WBA et Leicester. Alors même si les Londoniens n’ont concédé qu’un nul à l’extérieur cette saison, je ne vois pas obligatoirement de vainqueur dans cette rencontre. Et la cote est très attrayante (4.10) !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Leicester gagne à Brighton et Vardy marque (4.00)

Nul entre Mönchengladbach et Leverkusen (3.60)

Lewandowski et Haaland marquent lors de Bayern – Dortmund (2.65)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 156.46

Pariez sur Burnley - Arsenal ici