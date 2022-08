PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 août – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Marseille et Reims (4.10)

Pour l’affiche de cette 1ère journée, je vous propose de tenter un joli coup. Marseille, avant même le début de championnat, doit déjà faire face à des tensions entre les joueurs et l’entraîneur. La méthode Tudor ne semble pas convenir à tout le monde et les résultats en présaison ne sont vraiment pas bons. L’OM n’a remporté qu’une seule rencontre, c’était face à Marignane (4-1) puis a perdu contre Norwich (3-0), à Middlesbrough (2-0) et face à l’AC Milan (2-0) pour un nul contre le Betis (1-1). Des résultats qui ne donnent pas confiance avant la reprise du championnat d’autant que Reims a montré des choses intéressantes cet été. Les Rémois ont, de plus, très souvent embêté les Olympiens au Vélodrome. Sur les huit duels à Marseille depuis 2013 en championnat, ils n’ont perdu qu’une fois, en 2016, pour un succès trois ans plus tard et donc six matches nuls. Je vous propose donc de parier sur ce dernier scénario ce soir pour plus que quadrupler votre mise !

