PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 avril – Ligue Europa

Notre pronostic : Leipzig bat l’Atalanta et les deux équipes marquent (3.10)

Très belle rencontre à suivre en Ligue Europa entre deux équipes qui produisent un jeu offensif. On devrait voir des buts sur la pelouse du RB Leipzig. Les Allemands restent en plus sur un très beau succès à Dortmund (4-1) pour signer un douzième match consécutif sans défaite. Autant dire que les coéquipiers de Nkunku sont en forme tout comme le nouvel international français qui a marqué son vingt-septième but de la saison ce week-end toutes compétitions confondues ! L’Atalanta vient de perdre à Naples (3-1) dans une rencontre qui était très importante pour la course à l’Europe. Le club de Bergame n’est que 7e du championnat italien et n’est plus aussi redoutable qu’auparavant. C’est pourquoi je vois le succès de Leipzig avec les deux équipes qui marquent pour une très belle cote de 3.10 !

Pariez sur Leipzig – Atalanta ici !

Les autres options :

West Ham bat Lyon et les deux équipes marquent (3.85)

L’OM gagne contre le PAOK 2-0, 3-0 ou 4-0 (3.15)

Braga bat les Glasgow Rangers et les deux équipes marquent (4.40)

Leicester bat le PSV et les deux équipes marquent (3.70)

Cote totale des cinq paris de folie : 612.05