PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 février – Liga – Espagne

Notre pronostic : Bilbao bat l’Espanyol Barcelone et les deux équipes marquent (3.60)

L’Espanyol n’y arrive plus en ce moment. Les Barcelonais restent sur une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues et n’ont même pris qu’un seul point lors des trois dernières journées. Il serait bon de regagner des rencontres car ils dégringolent au classement avec une 13e place. Bilbao est sur une dynamique opposée avec sept points de glanés sur les neufs derniers possibles. Les Basques viennent en plus d’éliminer le Real Madrid en Coupe du Roi cette semaine. Ils arrivent donc en pleine confiance. Je pense qu’ils vont s’imposer ce soir dans leur antre. L’Espanyol a marqué lors de chacun de ses neuf derniers matches. C’est pourquoi je miserais sur le succès de Bilbao avec un but des Barcelonais pour une cote de 3.60 !

