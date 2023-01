PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bordeaux et Rennes (3.80)

Envisager les tirs au but entre Bordeaux et Rennes n'a pour moi rien d'incongru, même si les Girondins évoluent cette saison en Ligue 2 (2e). Déjà, les Bretons ne réussissent pas en Gironde depuis dix ans: une seule victoire pour quatre nuls et cinq défaites. Par ailleurs, ils ne se sont imposés que deux fois en déplacement depuis le début de la saison: à Strasbourg et à Angers, les deux derniers de Ligue 1. Il faut aussi noter que les Rennais ont perdu 3-1 à Reims pour la reprise du championnat avant de s'imposer 2-1 face à Nice... à la 89e minute. Enfin, Bruno Génésio sera privé de son meilleur buteur puisque Martin Terrier est out jusqu'en juin (rupture des ligaments croisés). La tâche de Rennes s'annonce donc compliquée à Bordeaux, qui n'a perdu qu'une seule fois au Matmut Atlantique, face à Guingamp fin août... pour six victoires et deux nuls. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de parier sur un score de parité à l'issue du temps réglementaire, pour presque quadrupler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

