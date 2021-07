PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire du Legia Varsovie contre Bodo/Glimt (3.25)

Je vous propose de tenter un coup en jouant la victoire de l’équipe évoluant à l’extérieur. Les Polonais jouent bien et n’ont perdu que deux fois lors de leurs vingt derniers matches. Les champions de Pologne ont eu un peu de mal à terminer la saison avec quatre scores nuls et vierges ainsi que trois petites victoires (1-0) mais cela a suffi pour leur apporter le titre. Lors des rencontres amicales qui ont suivi, les joueurs du Legia en ont été bons avec trois succès pour un nul et une défaite. L’état de forme contraste avec celui des Norvégiens qui n’ont remporté qu’un seul match lors des cinq précédents. Je pense que le club de Varsovie peut créer la surprise en s’imposant. Un pari risqué coté à 3.25 !

Pariez sur Bodo/Glimt – Legia Varsovie ici !