PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 mai Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: match nul entre Stuttgart et Augsbourg (3.65).

Début de la 32e journée de Bundesliga ce vendredi avec cette rencontre entre Stuttgart, 10e, et Augsbourg toujours 13e du classement. Mais attention, ces deux équipes semblent en plein doute depuis quelques semaines. C’est d’abord le cas du VFB qui n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches de championnat. Dernier revers en date, c’était contre Leipzig (2-0) avec en plus l’expulsion de Naouirou Ahamada. Mais attention parce que cette équipe est capable de se montrer dangereuse à la maison. Depuis le début de l’année elle s’est déjà imposée contre le Werder (1-0), Hoffenheim (2-0) ou encore Mayence (2-0). Dynamique quasi-identique pour Augsbourg qui n’a remporté aucune de ses 4 dernières rencontres. Je suis convaincu que ce groupe aura à cœur de se relever cette fois-ci. Pour toutes ces raisons je vous conseille de miser sur un score de parité entre Stuttgart et Augsbourg!

