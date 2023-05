PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg gagne à Nantes et plus de 1,5 but dans le match (3.00)

C’est le match de la peur ! Nantes et Strasbourg luttent tous deux pour ne pas descendre en Ligue 2 et sont au coude-à-coude au classement, à égalité de points. Et les Canaris sont en train de couler depuis bientôt trois mois, n’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 12 février. La parenthèse enchantée Coupe de France s’est terminée par une terrible défaite à Saint-Denis contre Toulouse (1-5) suivi d’un énième revers à Brest trois jours plus tard en championnat (0-2). A l’inverse, Strasbourg a montré des signes de mieux. Les Alsaciens parviennent à engranger des points sous la houlette de Fréderic Antonetti et peuvent compter sur un Habib Diallo prolifique. Cette différence de forme pourrait se faire ressentir à la Beaujoire et les Strasbourgeois ont les armes pour en profiter, enfonçant un peu plus un rival direct au maintien.

