PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 novembre - Serie A

Notre pronostic : doublé d'Osimhen contre Empoli (3.50) !

Le Napoli réalise une saison fantastique ! Facile leader de Serie A avec six points d'avance sur le deuxième, le club entraîné par Luciano Spaletti n'a toujours pas perdu en championnat et pourrait bien enchaîner face à Empoli, quatorzième qui perd tous ses matches contre les gros. Naples est porté depuis un mois par l'excellent Victor Osimhen, auteur de huit buts en neufs matches disputés. L'ancien attaquant du LOSC est une sur une série incroyable : au moins un but marqué sur les quatre dernières journées. Si le Nigérian prolonge le plaisir ce soir et inscrit au moins un doublé, vous triplez votre mise (3.50) ! Pas mal, non ? Fiabilité : 32%

Autres options :

Match nul entre Bochum et M'Gladbach (3.75)

Match nul entre Elche et Gérone (3.30)

Total des trois paris de folie : (43,31)

Pariez sur Naples - Empoli ici