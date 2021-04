PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 avril Ligue Europa

Notre pronostic: Manchester United gagne à Grenade et les deux équipes marquent (3.65)

Manchester United est la meilleure équipe d’Europe à l’extérieur cette saison. En Premier League, les Mancuniens sont toujours invaincus en déplacement avec neuf succès et six nuls. Sur la scène européenne, les Red Devils se sont imposés à l’extérieur contre le Paris-SG en Ligue des champions, puis face à la Real Sociedad et au Milan AC en Ligue Europa. Cependant, dans la plupart des cas, Man. Utd encaisse au moins un but hors de ses bases. De son côté, Grenade n’a battu que l’Omonia Nicosie à domicile en phase de poule (nul contre le PAOK et défaite contre le PSV). En 1/16 et en 1/8, les Andalous ont battu Naples et Molde sur le même score. Mais les Mancuniens ont prouvé qu’ils étaient d’un niveau supérieur. Pour moi, la favori de cette compétition a de bonnes chances de gagner à Grenade… mais de prendre au moins un but.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

L’Ajax ne perd pas contre la Roma, Tadic buteur et les deux équipes marquent (3.90)

Arsenal ne perd pas contre le Slavia, Lacazette buteur et les deux équipes marquent (4.40)

Nul entre le Dynamo Zagreb et Villarreal, Moreno buteur (8.00)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 501.07

