PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 juillet WTA Wimbledon

Notre pronostic : victoire de Barty en trois sets face à Kerber (3.70)

C’est un coup que je vous propose de tenter avec cette demi-finale à Wimbledon. Très belle affiche entre la numéro un mondiale et la lauréate 2018. L’Australienne n’a perdu qu’une seule manche lors de cette édition 2021. C’était au premier tour face à Suarez-Navarro. Elle a ensuite déroulé face à des adversaires largement à sa portée. Cette fois ce sera plus difficile. Angélique Kerber a une sacrée expérience. L’Allemande a déjà remporté trois titres en Grand Chelem et reste sur une belle victoire chez elle, lors du tournoi de Bad Homburg. A Wimbledon elle vient de sortir deux rencontres parfaites face à Gauff et Muchova. Aucune des deux joueuses n’a vu le jour face aux coups de la 28e joueuse mondiale. Je pense qu’elle pourrait prendre une manche à Barty même si l’Australienne devrait s’imposer. Un pari risqué coté à 3.70 !

