PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 mai Liga – Espagne

Notre pronostic : match nul entre Barcelone et l’Atletico Madrid (3.80)

Ce week-end sera décisif pour le titre en Espagne. En effet, les quatre premiers s’affrontent ! Lundi il pourrait y avoir des grands battus à l’issu de cette 35e journée. En attendant la rencontre entre le Real Madrid et Séville demain, les Blaugranas et les Colchoneros nous offrent un gros choc aujourd’hui. Incapable de gagner lors de leurs trois précédentes confrontations, le FC Barcelone voudra absolument une victoire qui lui permettrait de prendre la 1ère place. Le club catalan fait une très bonne année 2021 en championnat et pourrait déjà être devant s’il ne s’était pas incliné face à Grenade il y a dix jours (1-2) pour ne connaître seulement que leur deuxième défaite de l’année. L’Atletico Madrid ne connaît pas la même forme depuis cinq mois avec des résultats en dents de scie. Alors qu’ils avaient une avance considérable, les joueurs de Simeone ont laissé échapper des points bêtement comme lors de cette défaite contre Bilbao (2-1) il y a deux semaines. Cette fois, il faudra être solides et guerriers sur le terrain pour garder cette avantage de deux points au classement. Ils en sont largement capables et c’est pourquoi je tenterais un coup en jouant le nul sur cette rencontre pour une très belle cote de 3.80.

