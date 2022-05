PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Lorient bat Marseille (3.95)

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un dernier souffle pour ce sprint final. Les Phocéens viennent de vivre une grande désillusion après leur élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence. De plus, la claque subie face à Lyon dimanche dernier a permis aux principaux concurrents de recoller à cette seconde place. Les Marseillais peuvent donc voir une place sur le podium leur échapper dans les tous derniers instants du championnat. Et il y a de quoi être inquiet avec la fatigue suite à la répétition des matches mais aussi et surtout avec la blessure de Dimitri Payet. Le meilleur joueur olympien de la saison va terriblement manquer à ses coéquipiers. Lorient doit en profiter pour faire un grand pas vers le maintien. S’ils restent sur deux revers, les Merlus ont retrouvé un niveau de jeu très intéressant et pourront compter sur l’appui de leur public pour réaliser un exploit. Un pari qui vous permettrait de presque quadrupler la mise (3.95).

Pariez sur Lorient – Marseille ici !

Les autres options :

Lens gagne à Reims et les deux équipes marquent (4.00)

Angers bat Bordeaux et les deux équipes marquent (3.80)

Le PSG bat Troyes par au moins deux buts d'écart, Neymar et Mbappe buteurs (3.00)

Le Real Madrid gagne sur la pelouse de l'Atletico (3.65)

Cote totale des cinq paris de folie : 657.44