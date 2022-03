PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 mars – Ligue des Champions 1/8e de finale retour

Notre pronostic : le Bayern bat Salzbourg, les deux équipes marquent et plus de 4,5 buts (3.50)

Ne pas voir les Bavarois l’emporter au match aller a été une petite surprise. Les joueurs du Bayern Munich ont été bien bousculés en Autriche, chez un club fidèle à sa réputation. Salzbourg est une équipe joueuse, portée vers l’offensive et qui possède un vivier de talents bien rempli avec Adeyemi ou encore Adamu qui a marqué le 16 février. Cette fois le Bayern est prévenu et devra accélérer. Ce but inscrit à l’extérieur ne comptera plus double. Il faut donc faire trembler les filets pour aller en quart de finale. Les Munichois se sont préservés ce week-end avec un nul contre le Bayer Leverkusen (1-1). Je vois beaucoup de buts ce soir, un peu à l’image de ce qu’il s’était passé en 2020 entre ces deux équipes en phase de groupes avec des succès du Bayern (2-6 et 3-1). Je vous propose donc un pari de folie avec la victoire des Allemands, Salzbourg marque et au moins cinq buts dans la rencontre pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Bayern – Salzbourg ici !

Les autres options :

Match nul entre Liverpool et l’Inter (4.50)

Cote totale des deux paris de folie : 15.75