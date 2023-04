PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 avril - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Lyon (3.35)

L’Olympique Lyonnais doit déjà faire le deuil de sa saison. En effet, les Rhodaniens pouvaient encore croire à l’Europe via une victoire en Coupe de France. Mais leur élimination à Nantes a quasi-définitivement détruit tout espoir. En championnat, les joueurs de Laurent Blanc sont encore trop loin du top 5 et se dirigent vers une fin d’exercice monotone. Cela pourrait se ressentir dès cet après-midi face à Rennes. Les Bretons sont, certes, plus en difficulté en 2023 mais ils ont repris du poil de la bête ces dernières semaines, notamment en déplacement. Plus pragmatiques dans le jeu, ils pourraient bien profiter de ce match contre un adversaire sonné pour continuer à grappiller des points. Dans ce cas de figure, un succès rennais n’a rien d’improbable.

Pariez sur Lyon - Rennes ici !

Les autres options :

Marseille gagne à Lorient et les deux équipes marquent (2.90)

Montpellier bat Toulouse et les deux équipes marquent (3.50)

Reims bat Brest par un but d'écart (3.35)

Cote totale des quatre paris de folie : 113.91