PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 février – Coupe d’Italie

Très belle affiche à suivre ce soir à 21h en Coupe d’Italie. Le Milan AC sort d’une victoire contre le rival intériste. Les Rossoneri ont pu compter sur un Mike Maignan exceptionnel, auteur de plusieurs parades décisives, ainsi que sur un Olivier Giroud des grands soirs. Avec son numéro 9 sur le dos, l’ancien Montpelliérain a inscrit un doublé décisif pour renverser l’Inter (2-1). La Lazio est en très bonne forme aussi avec quatre rencontres de suite sans défaite dont un succès sur la pelouse de la Fiorentina (3-0). Je pense que l’on devrait voir des buts dans ce duel. Les deux équipes ont des forces de frappe incroyable. A domicile je donnerais un avantage au Milan AC qui l’avait emporté face aux Romains lors de la phase aller en Série A (2-0). Cette fois je pense que les attaquants de la Lazio pourraient marquer malgré la défaite. Un beau pari coté à 3.30 !



