PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 février – Coupe du Portugal ¼ de finale

Notre pronostic : Braga bat Benfica (3.25)

Gros choc en ¼ de finale de la Coupe du Portugal entre Braga (3e) et Benfica (leader) ! Les Lisboètes n’ont pas vraiment dû apprécier ce tirage au sort car ils collectionnent les défaites chez leur bête noire depuis deux ou trois ans. L’ancien club du néo-marseillais Vitinha reste en effet sur trois victoires consécutives devant son public face aux Aigles… sans compter la finale de la Coupe remportée en 2021. Par ailleurs, Braga vient d’aligner sept succès de suite dans son stade et comptent onze victoires lors de ses treize derniers matches, pour deux revers contre le Sporting (deux fois 5-0). Visiblement, quitte à choisir entre deux grands clubs de Lisbonne, il valait mieux affronter Benfica ! Les Lisboètes sont certes invaincus en 2023 avec six succès et un nul en sept rencontres mais leur dernière défaite remonte au 30 décembre en championnat… à Braga (3-0) ! Pour toutes ces raisons, parier sur l'outsider devant son public n’est finalement pas si fou que cela et pourrait vous permettre de tripler votre mise... si j’ai vu juste !

Fiabilité : 40 %

