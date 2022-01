PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Metz et Strasbourg (3.80)

Je vous propose de tenter un gros coup pour ce derby de l’Est. Alors oui les Strasbourgeois sont largement favoris mais il faut toujours se méfier de ce genre de match à part. Les Messins occupent la 18e place de cette Ligue 1 avec seulement seize points pris mais cela va mieux depuis quelques journées. Ils ont plutôt bien fini la première partie de saison avec deux victoires, un nul à Lyon et deux défaites lors des cinq derniers matches de championnat. Les Grenats sont donc en mesure de réaliser de jolies performances. Pourquoi pas aujourd’hui face au rival strasbourgeois. Le Racing reste sur une élimination en Coupe de France à Montpellier et également sur un revers en championnat lors d’un match insipide face à Marseille. La forme n’est pas bonne et c’est pourquoi je vous propose de parier sur le nul à 3.80 pour ce derby !

Pariez sur Metz – Strasbourg ici !

Les autres options :

Nice s’impose à Brest et les deux équipes marquent (4.10)

Match nul entre Lyon et le PSG (4.10)

Match nul entre Villarreal et l’Atletico de Madrid et les deux équipes marquent (3.90)

Cote totale des quatre paris de folie : 249.12