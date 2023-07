PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 juillet – Wimbledon WTA

Notre pronostic : match en 3 sets entre Swiatek et Bencic (3.05)

Iga Swiatek part évidemment très largement favorite pour ce huitième de finale. La Polonaise a gagné tous ses matches sur herbe après une saison sur terre battue de nouveau réussie, qui s’est conclue par un nouveau sacre à Roland-Garros. Si elle a dû déclarer forfait à Bad Homburg à la suite d’une intoxication alimentaire, La numéro 1 mondiale prouve tout de même qu’elle est capable d’aller au bout sur gazon. Mais il n’empêche que c’est sur cette surface qu’elle rencontre le plus de difficultés. Et Belinda Bencic a les qualités nécessaires pour l’embêter. La Suissesse assure, elle aussi, l’essentielle depuis le début du tournoi. La contre-performance de l’année dernière est effacée et la voilà aujourd’hui en mesure de proposer une réelle adversité à la meilleure joueuse du monde. Il n’est pas du tout impossible qu’une troisième manche vienne décicder du sort de ce duel.

