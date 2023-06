PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 juin – ATP Roland Garros ½ Finale

Notre pronostic : Ruud bat Zverev en quatre ou cinq sets et plus de 38,5 jeux (3.05)

Casper Ruud a dominé de la tête et des épaules Holger Rune en quart de finale même si le Danois semblait moins en jambes que lors des précédentes rencontres. Le Norvégien a tout de même prouvé qu’il fallait compter sur lui en Grand Chelem, d’autant plus ici à Roland Garros, lui le finaliste sortant. Son coup droit fait des dégâts considérables et il est quasiment injouable de ce côté-là. Zverev devra donc se servir de son point fort, à savoir son revers, pour faire craquer son adversaire. L’Allemand renaît Porte d’Auteuil, là même où sa carrière avait pris un énorme coup d’arrêt avec cette horrible blessure contre Rafael Nadal. Cependant, il a eu un parcours relativement facile avec Harris, Molcan, Tiafoe, Dimitrov ou encore Etcheverry. De bons joueurs certes, mais pas des cadors du circuit. Cette fois la marche sera bien plus haute. Je pense qu’il ne la franchira pas, même si je le vois prendre au moins un set. Je vous propose le succès de Ruud en quatre ou cinq manches et pour prendre encore plus de risques je vois au moins 39 jeux pour plus que tripler la mise.

Cinq sets entre Alcaraz et Djokovic (3.25)

