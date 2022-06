PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Estonie s’impose à Malte (3.00)

C’est évidemment un match compliqué à lire entre deux équipes de la Ligue D de cette compétition. Toutes les deux vainqueurs de Saint-Marin, elles devraient logiquement se disputer la première place de leur groupe. Malte n’a plus partagé les points devant son public depuis novembre 2021. Mais les victoires maltaises à domicile le sont quasiment exclusivement face à des équipes du même accabit sur le papier. En face, l’Estonie est loin d’être une équipe impressionnante. Mais les joueurs de Karel Voolaid présentent plus de certitudes. Auparavant dans la Ligue C, lors des deux premières éditions de la Ligue des Nations, cette équipe est habituée à affronter des adversaires d’un standing supérieur. Les Estoniens pourraient donc faire le métier ce soir en s’imposant à Malte. Un pari de folie qui vous permet de tripler la mise.

Les autres options :

Le Portugal bat la République Tchèque et les deux équipes marquent (3.00)

L’Espagne gagne en Suisse et plus de 2,5 buts dans le match (3.65)

La Bulgarie gagne par exactement 2 buts d’écart à Gibraltar (3.60)

Cote totale des quatre paris de folie : 118.26