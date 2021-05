PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : match nul entre Saint-Etienne et Marseille (3.65)

Les Verts doivent aller chercher leur maintien ce week-end. Avec cinq points d’avance sur Nantes, 18e, Saint-Etienne n’est pas loin d'assurer sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Avec trois victoires sur les cinq derniers matches, les hommes de Puel sont bien partis pour et doivent se montrer solides aujourd’hui face à Marseille. Au match aller, ils s’étaient imposés (0-2) au Vélodrome. Attention tout de même à l’OM qui vise l’Europe et cette fameuse 5e place. Les Marseillais restent sur cinq rencontres sans défaite. L’arrivée de Sampaoli a transformé le jeu et peut leur permettre d’y croire. Maintenant il faudra se défaire de Stéphanois qui seront motivés pour se montrer et réaliser un gros match. C’est pourquoi je pense que les deux équipes pourraient se quitter sur un nul pour une très belle cote de 3.65 !

