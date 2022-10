PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient gagne à Brest (3.00)

Un derby breton et un joli coup à tenter pour essayer de se faire de l’argent. Les Lorientais réalisent un début de saison quasi-parfait avec un revers, un nul et surtout sept victoires dont cinq d’affilée. Les Merlus surfent sur l’eau et pourraient bien aller chercher à nouveau la gagne à Brest qui est empêtré dans la zone rouge avec seulement un succès depuis le début de la saison. Difficile donc de faire confiance au SB29 pour ce duel face à des joueurs qui sont en feu comme Moffi ou encore Le Fée. Je tenterais donc un gros coup en misant sur Lorient à l’extérieur.

Les autres options :

Match nul entre Montpellier et Monaco (3.95)

Lens gagne à Lille et les deux équipes marquent (4.20)

Le Borussia Mönchengladbach bat le FC Cologne et les deux équipes marquent (3.25)

Crystal Palace bat Leeds et les deux équipes marquent (3.65)

Arsenal bat Liverpool et les deux équipes marquent (3.85)

Cote totale des six paris de folie : 2235.14