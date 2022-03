PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du jour du 16 mars - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Arsenal et Liverpool (4.00)

Difficile d'envisager un vainqueur entre Arsenal et Liverpool en Premier League ! Les deux clubs sont en effet dans une forme exceptionnelle puisque les Gunners restent sur une série de cinq succès consécutifs et feront tout pour essayer de conserver leur 4e place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Arsenal compte un point d'avance sur Manchester United et n'a donc pas le droit à l'erreur. De leur côté, les Reds, grâce à un début d'année époustouflant (8 victoires et 1 nul en 9 journées de Premier League), peuvent de nouveau croire au titre de champion d'Angleterre. En cas de victoire à Londres, le LFC reviendrait à une seule petite longueur de Manchester City à qui le graal semblait pourtant promis il y a encore quelques semaines. Enfin, les deux dernières visites des Reds chez un gros club de la capitale se sont soldés par deux partages de points (2-2 à Tottenham et 2-2 à Chelsea). Dans ces conditions... jamais deux sans trois ! Banco sur le nul pour quadrupler votre mise !

Fiabilité : 35 %

