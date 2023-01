PRONOS PARIS RMC Le pari de folie tennis d'Eric Salliot du 23 janvier - Open d'Australie

Mon pronostic : S. Tsitsipas sort J. Lehecka en quatre manches (3.44) !

Stefanos est en mission à Melbourne ! Grand favori de sa partie de tableau, le Grec sait qu'il a peut-être une opportunité unique d'aller conquérir le premier titre du Grand Chelem de sa jeune carrière. Tsitsipas n'avait perdu aucune manche jusqu'à ce huitième de finale contre Janik Sinner. L'Italien l'a bousculé et emmené dans une rencontre en cinq sets mais le 4ème joueur mondial a été impressionnant en fin de partie. Il devra tout de même se méfier de Jiri Lehecka, comète tchèque de 22 ans qui n'avait jusque là jamais remporté de rencontre dans un Grand Chelem et qui vient de se débarrasser coup sur coup de Cameron Norrie et Félix Auger-Aliassime. Je mise sur une victoire de Tsitsipas mais je le joue en quatre sets (3.44) !

