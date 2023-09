PRONOS PARIS RMC Le pari de folie tennis de Christophe Paillet du 1er septembre – US Open

Mon pronostic : Mannarino bat Tiafoe (3.70)

Très belle affiche à suivre ce soir entre deux joueurs au style spectaculaire. Adrian Mannarino a réalisé des coups incroyables lors de sa victoire face à Marozsan en quatre sets. Le Français surfe sur son très bon tournoi de Cincinnati où il avait gagné trois matches et échoué en quarts face à Zverev. Frances Tiafoe, lui n’a pas tremblé contre Tien puis Ofner en l’emportant à chaque fois sans perdre un set. Cependant son état de forme récent laisse à désirer. L’Américain a été battu à Cincinnati par Wawrinka pour son 2e match et pour son entrée en lice à Toronto par Milos Raonic. Une préparation inquiétante et c’est pour cela que je pense que Mannarino a ses chances pour ce troisième tour.

