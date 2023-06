PRONOS PARIS RMC Le pari de folie tennis du 7 juin - Roland-Garros

Notre pronostic : A. Zverev bat T. Etcheverry en quatre sets (3.50) !

On a retrouvé le grand Zverev ! Un an après sa grave blessure à la cheville contractée Porte d'Auteuil, l'Allemand réalise un parcours sans-faute et se positionne comme un outsider crédible. En huitièmes de finale, le 27ème joueur mondial n'a fait qu'une bouchée du Bulgare Grigor Dimitrov (victoire en trois sets). En quart aujourd'hui, le demi-finaliste de l'an dernier sera opposé à l'une des surprises du tableau : Tomas Etcheverry. Certes, l'Argentin a bénéficié d'un parcours favorable mais notons tout de même qu'il n'a toujours pas cédé la moindre manche ce qui n'est jamais anodin à ce stade de la compétition. Je vous propose donc un pari de folie sur cette rencontre : Zverev gagne en quatre sets (3.50) !

