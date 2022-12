PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur Cameroun – Brésil du 2 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Brésil bat le Cameroun par au moins deux buts d’écart (1.98)

Quand on regarde l’équipe B que pourrait aligner Tite, on se dit que le Brésil a le plus beau réservoir de joueurs de la compétition avec notamment les titularisations d’Antony ou de Gabriel Jesus. Les Brésiliens n’ont besoin que d’un point pour s’assurer la première place du groupe. Ils sont largement favoris et c’est logique contre une équipe camerounaise qui est la plus faible sélection africaine avec celle de la Tunisie de la compétition. Les Lions Indomptables vont devoir prendre des risques et je pense qu’ils vont se faire punir par la Seleçao qui pourra exploiter la vitesse de ses attaquants pour s’imposer. Je vois même les Brésiliens tellement supérieurs, qu’ils pourraient l’emporter par au moins deux buts d’écart pour presque doubler la mise !

