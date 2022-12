PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur Croatie – Maroc du 17 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : match nul dans le temps réglementaire entre la Croatie et le Maroc (3.60)

Cette rencontre me paraît très équilibrée. Non seulement on connait la difficulté que les Croates ont à gagner un match dans le temps réglementaire mais surtout je pense que les Marocains ne vont rien lâcher. L’équipe de France était un obstacle trop haut après deux exploits monumentaux face à l’Espagne et au Portugal. Cette fois je pense que le Maroc pourrait avoir un coup à jouer. Alors oui ce sera compliqué car les hommes de Walid Regragui n’ont plus beaucoup d’essence dans le moteur mais rien n’est impossible. Ils n’ont cessé de le démontrer ces dernières semaines en débutant par un score nul et vierge contre la Croatie justement en phase de poules. Je pense donc que l’on pourrait assister à un nouveau nul entre ces deux sélections pour une cote de 3.60 !

