PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur PSG – Lille – Ligue 1

Mon pronostic : Lille ne perd pas à Paris et les deux équipes marquent (3.00)

Je dois reconnaître que je suis pessimiste pour cette équipe du Paris-Saint-Germain. Dans la globalité, les joueurs ne semblent pas prendre la mesure d’une telle situation et Christophe Galtier a définitivement bien du mal à s’imposer dans un vestiaire rempli de stars et des égos qui vont avec. Le club peut toutefois compter sur le retour de Kylian Mbappé, dont personne ne peut douter de l’investissement. Mais les absences de Marquinhos et Hakimi ne signalent rien de bon pour la réception d’un adversaire qui ne cesse de monter en puissance. En effet, Lille est une équipe qui prétend légitimement au podium, au vu du niveau de jeu affiché par les Dogues, qui peuvent compter sur une excellente attaque. Dans un tel contexte, je miserais sur le LOSC qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

Pariez sur PSG – Lille ici !