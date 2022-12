PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur Serbie – Suisse du 2 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la Suisse bat la Serbie (2.75)

Je n’ai pas trouvé la Serbie très impressionnante depuis le début de la compétition. Battue d’entrée par le Brésil elle aurait dû prendre les trois points face au Cameroun après avoir mené 3-1. Les Serbes ont craqué en trois minutes et ont concédé le nul (3-3). Un seul point qui les met dans une position très délicate contre la Suisse en étant obligés d’attaquer et de se livrer contre des Suisses qui n’aiment pas faire le jeu et qui adorent contrer. La vitesse de Breel Embolo pourrait être une donnée importante et c’est pour cela que je le vois marquer (4.00). Il pourrait même permettre à sa nation de l’emporter et de se qualifier pour les huitièmes de finale pour une cote de 2.75 !

