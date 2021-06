PRONOS PARIS RMC Le pari de Kevin Diaz sur Ecosse-République Tchèque Euro 2020

Mon pronostic: nul à la mi-temps, nul à la fin du match et moins de 3.5 buts (4.20 MYMATCH).

Je suis totalement d’accord avec Arthur. Il faut s’attendre à un face à face très serré ce lundi entre l’Ecosse et la République Tchèque. D’abord parce que ces deux équipes sont trop irrégulières. Les Ecossais restent sur un succès face au Luxembourg (1-0) alors que juste avant ils n’ont pas trouvé la solution contre Israël (1-1). Mais en attaque ils arrivent souvent à se montrer dangereux grâce à Adams. Dynamique quasi-identique du côté des Tchèques qui restent eux sur une victoire facile contre l’Albanie (3-1). Mais la défense composée de Coufal, Celustka, Kalas et Boril manque encore de repères. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un nul à la mi-temps, un nul à la fin du match et moins de 3.5 buts! Un pari de folie que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

