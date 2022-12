PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Angleterre – Sénégal du 4 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : match nul entre l’Angleterre et le Sénégal (4.10)

Cela sent le match piège pour l’Angleterre. La sélection des Three Lions de n’a pas tant impressionnée que ça lors de la phase de poule. Alors oui elle est invaincue mais son groupe était particulièrement facile avec l’Iran (6-2), les Etats-Unis (0-0) et le Pays de Galles (3-0). Cette fois le niveau va drastiquement s’élevé avec le Sénégal, champion d’Afrique. L’absence de Mané est préjudiciable mais les Sénégalais ont trouvé les ressources pour se sortir de leur poule. Je pense qu’ils sont capables de faire mal aux Anglais par leur densité physique. Ce sera loin d’être aisé pour l’Angleterre et c’est pourquoi je voudrais tenter un coup en misant sur le nul pour une cote de 4.10 ! Je pense même que les Lions peuvent l’emporter en prolongation pour une cote de 23.00 !

Pariez sur Angleterre – Sénégal ici !