PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Auxerre – Troyes du samedi 1 avril – Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps, Auxerre ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (2.85)

Auxerre croit toujours au maintien et j’y crois aussi. Depuis le changement tactique de Pélissier cela va beaucoup mieux pour l’AJA qui reste sur trois matches sans défaite à l’Abbé-Deschamps (une victoire et deux nuls). Pour ce derby, le stade sera plein comme un œuf avec une très grosse ambiance. De son côté, Troyes va très mal et vient d’enchaîner cinq défaites d’affilée à l’extérieur. Malgré ses difficultés offensives, je ne vois pas l’AJA perdre devant son public. On ne devrait pas assister à un festival offensif cet après-midi et cela pourrait se décanter en seconde période. Je vous propose donc de jouer le nul à la pause et le 1N en fin de match avec moins de 3,5 buts dans la rencontre afin de presque tripler la mise.

