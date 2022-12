PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Costa Rica – Allemagne du 1er décembre – CDM 2022

Mon pronostic : l’Allemagne bat le Costa Rica et Thomas Muller marque (2.35)

Avec un seul point pris en deux rencontres, on pourrait se dire que les Allemands n’ont que peu de chances de se qualifier et pourtant. En affrontant le Costa Rica, l’Allemagne, en l’emportant, pourrait prendre la 2e place du groupe si le Japon vient à s’incliner face à l’Espagne. En cas de match nul entre ces deux dernières sélections, la Maanschaft devra s’imposer par au moins deux buts d’écart, ce qui n’est pas improbable du tout. Le Costa Rica a réalisé un petit exploit en battant les Japonais (1-0). Cependant les Costariciens n’ont touché que deux ballons dans la surface adverse. Une efficacité redoutable mais surtout une réelle contreperformance du Japon. Je ne vois pas l’Allemagne passer à côté de cette rencontre. Avec dix buts à son actif en Coupe du Monde, Thomas Muller, s'il marque, pourrait devenir le 8e meilleur buteur de l’Histoire du Mondial à une unité de Pelé et à cinq du recordman, Miroslav Klose. Je pense qu’il pourrait le faire ce soir contre le Costa Rica pour une cote de 2.35 !

