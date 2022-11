PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur France – Australie – CDM 2022

Mon pronostic : 1-0 ou 2-0 pour la France contre l’Australie (3.05)

Je m’attends également à une rencontre compliquée pour les Bleus. Les Français ne sont pas en confiance, c’est le moins que l’on puisse dire avec un seul succès sur les six dernières rencontres. Le jeu proposé n’est pas bon mais même si je ne pense pas que cela va changer ce soir, le plus important est de remporter ce premier match de la compétition. Je ne vois pas les choses autrement. Cette équipe Australienne est habituée de la Coupe du Monde mais elle a certainement baissé de niveau. Les Socceroos vont jouer défensif et cela pourrait être compliqué de marquer pour les Bleus. C’est pourquoi je miserais sur le 1-0 ou 2-0 pour plus que tripler la mise !

