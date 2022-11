PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur le futur champion du monde

Mon pronostic : l'Argentine remporte la compétition (6.50)

Deuxième grande favorite de ce Mondial, l'Argentine a toutes les cartes en mains pour aller chercher une troisième étoile après celles obtenues en 1978 et en 1986. Les Argentins seront motivés par cette quête eux qui ont, sur le papier, une des meilleures ligne d'attaque de cette édition. Au sein de la sélection on retrouve donc Paulo Dybala, Angel Di Maria, Angel Correa, Lautaro Martinez, Julian Alvarez ou encore un certain Lionel Messi. La "Pulga" dispute au Qatar sa dernière Coupe du Monde avec pour meilleur résultat une finale en 2014 perdue contre l'Allemagne. Nul doute qu'il donnera tout pour aller chercher le titre qui lui manque. En Russie, il y a quatre ans, l'aventure avait été très compliquée déjà lors de la phase de poules puis avec cette élimination par la France (4-3) en huitième de finale. Cette fois je pense que l'Albiceleste va aller au bout. Dans un groupe où figurent le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite, l'équipe menée par Lionel Scaloni aura un bon premier round pour se chauffer. Ensuite pour la phase finale, il s'agira d'affronter le premier ou le deuxième du groupe D, celui de la France et du Danemark. Je m'imagine les Argentins capables de passer cet obstacle pour aller soulever le trophée.

En ce qui concerne le meilleur buteur de la compétition, je ne miserais pas sur un joueur de l'Argentine mais sur un Bleu. Je vois bien Kylian Mbappé s'illustrer pleinement dans la compétition. Avec un Karim Benzema à court de forme, le Parisien sera le leader en attaque et pourrait marquer énormément (10.00) ! Si vous cumulez la victoire finale de l'Argentine avec Mbappé meilleur buteur, la cote passe à 60 !

