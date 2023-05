PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lens - Marseille du 6 mai - Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas et les deux équipes marquent (2.35)

C'est une sacrée affiche à laquelle nous avons le droit demain soir à Bollaert ! Marseille, deuxième, se déplace sur la pelouse de Lens avec juste un petit point d'avance au coup d'envoi. Cette rencontre entre les deux plus belles équipes de Ligue 1 pourrait être déterminante dans la course à la qualification directe à la Ligue des Champions. À domicile, les Lensois devront faire le jeu devant leur public. Ce qui pourrait parfaitement convenir à l'OM, qui n'aime pas jouer face à des blocs bas, mais qui adore se projeter très vite vers l'avant. Dans ces conditions, je pense que Marseille a une grosse carte à jouer dans ce choc de Ligue 1. Je pense que les Marseillais ne vont pas perdre, mais face à l'attaque de feu lensoise, je les vois tout de même concéder un but.

