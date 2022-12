PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Pays-Bas – Etats-Unis du 3 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : prolongation entre les Pays-Bas et les Etats-Unis (3.30)

Avec ce qu’ont montré les Pays-Bas durant la phase de poule je ne leur donnerai pas une totale confiance tout à l’heure. Le seul match abouti a été contre le Qatar, soit la sélection la plus faible de la compétition. Auparavant les Néerlandais s’en étaient très bien sortis face à l’Equateur (1-1) et le Sénégal (2-0). Cette équipe ne me transcende pas et je pense que les Etats-Unis ont un coup à faire. Les Américains ont une belle et jeune génération qui est en train d’éclore. Il y a pas mal de joueurs de talent comme Pulisic, McKennie ou encore Timothy Weah. Je pense que tout ce beau monde pourrait tenir en échec les « Oranje » et les pousser en prolongation pour une cote de 3.30 !

