PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Portugal - Suisse du 6 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : prolongation entre le Portugal et la Suisse (3.50)

Les Portugais le savent : cela ne va pas être une partie de plaisir face aux Suisses ce soir. Ces derniers savent comment faire déjouer les grandes nations du football. Ils l’ont fait à Genève en Ligue des Nations quand ils ont accueilli le Portugal et on ne se souvient que trop bien de l’élimination de la France à l’Euro. La Nati est capable de se montrer solide, de tenir et d’évoluer en contre. Alors oui, les Portugais ont montré de belles choses lors des deux premières rencontres de poules mais je pense qu’ils pourraient buter sur le mur suisse. Cela sent la rencontre piège pour la Seleçao et c’est pourquoi je tenterais le nul pour une cote de 3.50 !

