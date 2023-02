PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur PSG – Lille – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG ne perd pas, les deux équipes marquent et Mbappé ou David buteur (2.45 via MYMATCH)

La direction du Paris-Saint-Germain doit, une fois pour toute, taper du poing sur la table ! La situation du club de la capitale est alarmante, pas uniquement à cause de cette série de défaites, mais aussi parce que trop de joueurs dans le club ne semblent pas concernés sur et en dehors du terrain. Christophe Galtier est en première ligne pour essuyer les critiques mais il n’est pas le seul responsable d’une telle situation. Avec l’orgueil des stars, et notamment de Kylian Mbappé, je ne vois tout de même pas le PSG enchaîner un quatrième revers. C’est pourtant une équipe du LOSC en forme qui se déplace au Parc des Princes cet après-midi. Les Dogues enchaînent les bons résultats en Ligue 1 et se montrent toujours plus séduisants sur le terrain. Un nul n’est donc pas à exclure mais je me couvrirais en misant sur Paris qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent et Mbappé ou David buteur.

